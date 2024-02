«Sto con il mio fidanzato da 2 anni, ma la sua famiglia mi odia. Dobbiamo sposarci ma loro non mi parlano più. Che devo fare?»

di Redazione web

La famiglia non si sceglie e neanche quella del proprio partner. Per quanto ci si sforzi di accettare gli sgarbi dei parenti, le occhiattacce di una suocera o le battute inappropriate di una cognata, non sempre chiudere un occhio può far andare bene le cose. Per amore si è disposti a fare tutto e a sorvolare su maleducazione e frasi poco consone, ma accettare che un'intera famiglia ti odi e non ti sopporti senza un reale motivo, è troppo persino per una donna che ama il suo fidanzato e farebbe di tutto per non creare discussioni in famiglia. Tutti d'accordo?

La famiglia del marito

"Non gradita in Kentucky" è lo pseudonimo con cui una donna ha raccontato al New York Post che la famiglia del suo futuro marito la odia e lei non sa perché. I due stanno insieme da un paio di anni, ma all'inizio i suoceri e i parenti di lui sembravano apprezzarla ed erano fantastici con lei. Qualcosa poi è cambiato, ma la donna non ne conosce il motivo. I membri della famiglia hanno iniziato a non risponderle ai messaggi, a ignorare le sue telefonate e a non farsi vivi.

Quando i due sono con la famiglia, lei è come se non ci fosse per loro: non le parlano, in pochi la salutano e se non è lei a iniziare una conversazione, nessuno la interpella e le rivolge la parola.

La richiesta di aiuto

«Il mio fidanzato mi ama e mi dice di tenere duro, che è solo un periodo e presto passerà», ha scritto la donna. Lui cerca di rassicurarla e di proteggerla, sa che sta soffrendo e non vuole che la mogli si senta esclusa e rifiutata dalla famiglia, anche se è così. La donna ha anche raccontato di sentirsi a disagio nel parlare con la suocera e la cognata perché non hanno nulla da condividere e nessuna passione in comune.

«Ho cercato di essere amichevole e di coltivare un rapporto con loro, ma non ho ricevuto lo stesso trattamento e non vedo nessuno sforzo da parte loro. Consigli?».

