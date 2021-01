Quattro membri della stessa famiglia muoiono per il covid dopo il pranzo di Natale

Quattro morti covid dopo il pranzo di Natale. Una donna di Derby nel Regno Unito è rimasta devastata dopo che il pranzo del giorno di Natale ha provocato 4 morti della sua famiglia. Tutte vittime a causa di Covid e un altro membro della famiglia è gravemente malato. Tracy Latham rivela che il suo partner, i suoi genitori e uno zio sono morti tutti dopo aver contratto la malattia. La famiglia si è incontrata il giorno di Natale dopo che il governo ha allentato le regole e ha permesso alle famiglie di incontrarsi per un solo giorno. Tracy, di Mackworth, dice che la sua vita è stata rovinata dopo la perdita "orrenda" del suo partner, Darren Fisher, 48 anni.

Morti per covid a Natale

La coppia avrebbe dovuto sposarsi a luglio di quest'anno dopo aver trascorso 12 anni insieme, durante i quali Darren ha aiutato a crescere tre dei figli di Tracy da una precedente relazione all'età adulta. La cinquantenne madre di tre bambini, dice che crede che Darren abbia contratto la malattia quando è andato a casa dei suoi genitori per sole due ore. Quel tempo insieme è stato sufficiente per lui e diversi membri della famiglia per contrarre Covid, qualcosa che pensa non sarebbe successo se il governo avesse impedito alle persone di incontrarsi il giorno di Natale.

Covid killer

Nel corso della settimana successiva, Darren, i suoi genitori Pat e David Fisher, di 79 e 82 anni, e un altro membro della famiglia, che aveva poco più di 70 anni, sono risultati tutti positivi alla malattia. Tutti loro sono ormai morti e un altro degli zii di Darren, Geoffrey, che ha anche lui preso la malattia, sta ancora guarendo dopo essersi ammalato gravemente.

Tracy dice che l'unico membro della famiglia che aveva una condizione di salute precaria era Pat, che aveva il diabete.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 21:01

