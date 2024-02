«Io e il mio ex viviamo ancora insieme per risparmiare, ma seguiamo delle regole». I quattro consigli degli esperti

di Redazione Web

La fine di una relazione amorosa può essere devastante e, in alcuni casi, estremamente costosa. L'aumento dei prezzi delle proprietà, il crescente costo della vita e le difficili situazioni familiari hanno lasciato molti ex partner impossibilitati a trasferirsi dalla casa che condividono, una volta interrotta la loro relazione.

La storia di Natasha

Secondo una ricerca, nove milioni di britannici hanno continuato a vivere con un ex partner dopo una rottura almeno una volta, scrive il Daily Mail. Natasha, 49 anni, di Toronto, ha condiviso con il quotidiano inglese la sua esperienza: dopo una relazione decennale e con due figli, lei e il suo ex hanno scelto di continuare a vivere sotto lo stesso tetto per evitare problemi finanziari e mantenere un ambiente stabile per i bambini. «Lo facciamo ormai da più di un anno. Ci sono sicuramente dei momenti difficili, ma in un certo senso sto lavorando più duramente di quanto penso di aver fatto nella relazione vera e propria», ha spiegato.

«Lo facciamo per i bambini»

«Alla fine non si tratta di noi, ma dei bambini che abbiamo, il che rende molto più facile rimanere concentrati su ciò che stiamo cercando di fare». Anche se la convivenza presenta molte sfide, come la necessità di mantenere rispetto e gentilezza, Natasha ha spiegato che per lei queste "regole" sono fondamentali per il benessere dei suoi figli.

Il consiglio degli esperti

Per gli esperti di relazioni ci sono quattro punti che chi si ritrova in questa situazione deve seguire. Prima di tutto bisogna riconoscere la realtà attuale in cui ci si trova e ponderare le varie possibilità, tra cui quella di continuare la convivenza. Compreso ciò, vista la decisione complicata di vivere sotto lo stesso tetto da separati, potrebbe essere utile cercare aiuto professionale, se necessario.

Inoltre, è importante comunicare apertamente con l'ex partner e stabilire chiare linee guida per mantenere il rispetto reciproco. Infine, anche se può essere scoraggiante, gli esperti suggeriscono di provare a concordare insieme un piano finanziario. Una convivenza del genere può comportare un grande stress, ma con l'approccio giusto e il supporto adeguato, è possibile superare anche questa difficile fase.

