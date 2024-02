«Ho beccato il mio fidanzato nudo insieme a sua mamma. Mi hanno detto: "Vieni, unisciti a noi"». Ma non è come sembra

«Niente sapone, niente bolle, niente. Solo una piccola salvietta che lo copre, e sua madre in piedi sopra di lui con una spazzola, che lo strofina». Con queste parole una ragazza ha raccontato ai suoi follower una bizzara vicenda che ha vissuto in prima persona con un suo ex ragazzo. La giovane Becca Cinelli è rimasta inorridita quando ha scoperto quanto fossero intimi il giovane e sua madre. Durante le vacanze di Natale del suo primo anno di università, Becca è andata a trovare la famiglia del suo ex, ma è rimasta sconvolta quando si è trovata a «guardare il mio fidanzato che veniva lavato dalla madre».