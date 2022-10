Esplosione alla stazione di servizio: tre morti e decine di feriti. «Fuga di gas»

È di almeno tre morti il bilancio della violenta esplosione avvenuta in una stazione di servizio nel villaggio di Creeslough, nella contea di Donegal, nel nord-ovest dell'Irlanda: lo ha reso noto la polizia irlandese, secondo quanto riporta la Bbc. Nella deflagrazione sono decine le persone rimaste ferite.

Al momento non si conoscono le cause esatte dell'esplosione, ma secondo un consigliere comunale - John ÒDonnell - si tratterebbe di una fuga di gas.

Le operazioni di soccorso sono proseguite durante tutta la notte. L'esplosione, secondo alcune immagini pubblicate dai media britannici, ha gravemente danneggiato anche due edifici residenziali che si trovano davanti alla stazione di servizio.

Alcuni dei feriti, riporta il Telegraph, sono stati trasportati in elicottero dall'ospedale universitario di Letterkenny, dove erano stati ricoverati in un primo momento, a Dublino.

