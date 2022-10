Uber, autista sbaglia la destinazione: al passeggero 35mila sterline di conto per 15 minuti di strada

Corsa Uber con imprevisto. Accade in Inghilterra, dove un tragitto 15 minuti è costato a un ragazzo di 22 anni la bellezza di 35mila sterline. Nei dintorni di Manchester, ad Ashton-Under-Lyne, uno sfortunato passeggero di nome Oliver Kaplan si è visto addebitare l'irragionevole cifra per un percorso di meno di 10 chilometri.

Jennifer Lopez e Ben Affleck falso allarme, nessuna crisi: «Sono innamorati persi»

Uber, autista sbaglia la destinazione: al passeggero 35 mila sterline di conto per 15 minuti di strada

Ecco cosa è accaduto. Il distratto autista ha confuso la cittadina di Ashton-Under-Lyne con l’omonima Ashton, ridente località del Sud dell'Australia, sulle colline di Adelaide. Per cui un semplice tragitto di 15 minuti da Hyde si è rivelato sorprendentemente costoso.

Un fraintendimento del valore di 35.427,97 sterline, che l'ignaro cliente si è visto addebitare sul conto. Per fortuna l'errore è stato prontamente corretto e un portavoce di Uber si è rammaricato per quanto accaduto. «Siamo molto dispiaciuti per gli eventuali disagi arrecati», ha detto al ragazzo. Non è dato sapere se l'azienda abbia voluto abbonare a Oliver la corsa, a fronte dell'inconveniente. Una cosa è certa: la prossima volta l'autista farà molta più attenzione con le città omonime. Per evitare il rischio di finire in Australia, a 10mila miglia di distanza da casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Ottobre 2022, 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA