Epidemia di encefalite fa una strage: «Morti 152 bambini». Bufera su politici e governo

Non c'è accordo tra le varie autorità sul numero preciso di morti: alcuni dicono 152, altre stime parlano di 122 o 129 vittime, in uno Stato, il Bihar, che ha alcune delle peggiori statistiche al mondo per quanto riguarda la salute infantile. Già cinque anni fa, nel 2014, un'epidemia simile aveva portato alla morte di 350 bambini proprio a Muzaffarpur: alcuni attivisti,per accusare il governo di essere troppo inerme davanti a questo tipo di casi.Nella petizione si legge come la maggior parte delle morti siano dovute alla mancanza di strutture mediche adeguate in quell’area: leader politici e istituzioni sono nell’occhio del ciclone per quanto sta avvenendo nella zona, con alcuni politici locali che sono stati affrontati duramente da genitori e parenti arrabbiati. L’opinione pubblica è inviperita per il modo in cui il governo trascura le fasce più povere della popolazione, come avvenuto proprio nel Bihar.