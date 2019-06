Meteo, settimana con caldo africano: «Punte di 43°, peggio del 2003». Giovedì bollino rosso in sei città

I valori termici per quanto riguarda le regioni settentrionali batteranno i record da più di 100 anni, anche quelli della famigerata estate del 2003.



Le temperature saliranno alle stelle, il caldo si farà opprimente, afa e stanze da letto si trasformeranno in veri sudari. Sono queste le terribili note sul fronte meteo che ci attendono per quella che potrebbe essere una delle settimana più calde dell'Estate. Il caldo africano farà davvero la voce grossa e questa volta lascerà dietro di se una lunga scia di valori termici davvero eccezionali per la fine di Giugno. I termometri saranno in progressivo aumento da domani in particolare sull'area tirrenica, il Nord ovest e soprattutto la Sardegna.

e allarme bollino rosso in: a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Romain particolare sarà un giorno da allerta 3 (il più alto nella scala) che «indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche», sottolinea il ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore.Ma il caldo non ci accompagnerà solo giovedì ma anche domani, mercoledì 26, con bollino arancione (livello di allerta 2) in 16 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Insomma sarà una settimana contrassegnata da temperature bollenti e assoluta stabilità atmosferica, come affermano le previsioni del team del sito ilMeteo.it.