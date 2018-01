Dopo Harry anche la principessa Eugenia si sposa: il futuro marito è un manager di nightclub

Lunedì 22 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il 2018 anno di nozze reali. Ilsi prepara a celebrare non solo Harry e Meghan, ma anche Eugenia e Jack Brooksbanke. La secondogenita 27enne del principe, sposerà un manager di nightclub con il quale ha una relazione da sette anni. Il matrimonio, ha reso noto Buckingham Palace, si celebrerà in autunno nella stessadel castello di Windsor, dove si svolgeranno il 19 maggio le nozze dei cugini.Ottava in linea di successione al trono,manterrà il suo titolo dopo il matrimonio e potrà scegliere se prendere il cognome del marito. Manager del Mahiki, un nightclub di Mayfair, il 31enne Brooksbank è imparentato con i baronetti dello stesso nome ed è stato educato nell'esclusiva scuola privata di Stove ma poi non ha frequentato l'università.L'amore con Eugenia è scoppiato indove lei era andata a sciare e lui lavorava come cameriere. Il suo sogno, ha confessato al 'Daily Mail', è di aprire una catena di pub. Eugenia lavora nel mondo delle gallerie d'arte.ha sottolineato che i nonni di Eugenia, la regina Elisabetta e il principe Filippo, "sono molto contenti e augurano ogni bene alla coppia". La mamma della futura sposa, Sarah Ferguson, ha espresso su Twitter "gioia infinita". La duchessa di York divorziò nel 1966 dal padre di Eugenia, il principe Andrea, secondogenito della regina. La coppia ha un'altra figlia, Beatrice, 29 anni, che non è sposata.