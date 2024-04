«Danka Ilic, la bambina di 2 anni scomparsa è stata uccisa, fermate due persone». Il mistero del video dell'avvistamento a Vienna

di Redazione web

La piccola Danka Ilic, «la bambina scomparsa in Serbia è stata uccisa, e per questo crimine sono state fermate due persone»: lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic durante una sessione straordinaria del governo, come riporta la Tv pubblica di Belgrado.

Arrestate due persone

La polizia serba ha affermato di aver arrestato due persone sospettate dell'omicidio di Danka Ilic, ricordando che la bambina di 2 anni era scomparsa la settimana scorsa dalla zona di Bor, in Serbia. «Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor, Danka Ilic è stata uccisa - ha detto Vucic -. La polizia ha arrestato due persone che hanno ucciso Danka e, da quanto ho capito, entrambi hanno confessato il loro crimine». Il presidente serbo ha specificato che la polizia sta conducendo i due sul luogo dove si troverebbe il corpo della bambina.

L'allarme sulla scomparsa

L'allerta era stata diramata in tutta Europa per la scomparsa di Danka Ilic, sparita nel nulla il 26 marzo in Serbia. La piccola era sfuggita al controllo della mamma mentre si trovava nella città di Bor. Il caso era diventato di interesse internazionale e l'Interpol aveva emesso un avviso di ricerca, mentre nel Paese d'origine era stato attivato per la prima volta il sistema Amber Alert, la procedura di allarme nazionale in caso di rapimento di minore. Della scomparsa di Danka si era occupata anche Chi l'ha visto?

Il momento della sparizione

La madre di Danka, Ivana, aveva raccontato il momento della sparizione: «Eravamo a Banjsko Polje per una passeggiata.

L'avvistamento

Un presunto avvistamento di Danka era stato segnalato a Vienna, da un uomo che ha immortalato in un video una bambina con il ciuccio e i capelli raccolti in un codino che sembrerebbe assomigliare alla piccola scomparsa. Alle ricerche si era così unita la polizia austriaca, che aveva intensificato le ricerche, sperando che questo potenziale avvistamento possa portare a qualche pista concreta.

Un simile appello era stato esteso ai cittadini, con l'ambasciata che aveva invitato chiunque avesse informazioni a contattare immediatamente le autorità. Parallelamente, un nuovo filone investigativo si era aperto in Montenegro, sebbene non avesse portato a sviluppi significativi.

La descrizione

Danka aveva capelli e occhi castani, alta circa 85 centimetri. Segni particolari, un orecchino al lobo sinistro e un neo dalla forma irregolare sul braccio sinistro, appena sopra al gomito. Al momento della scomparsa era vestita con una giacca verde oliva, pantaloni viola e scarpe da ginnastica nere.

