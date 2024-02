«Due care amiche si sposano nello stesso giorno e mi vogliono come damigella. Ho fatto una scelta, ma ora una di loro non mi parla più»

di Redazione Web

Da damigella d'onore a ospite indesiderata. Non c'è matrimonio senza un pizzico di dramma, ma cosa succede se di nozze ce ne sono due? Una donna ha raccontato di essere stata invitata a due matrimoni, di due care amiche, che si terranno lo stesso giorno. E non solo: le spose hanno scelto proprio lei come damigella d'onore perché si occupi dei preparativi, dei fiori e dell'addio al nubilato. Ma la donna non potrà essere contemporaneamente a due matrimoni: uno si terrà in Florida, l'altro in Texas. Quale sposa riuscirà a vincere la damigella contesa?

I due matrimoni

La donna ha raccontato su Reddit di aver avuto molta difficoltà nello scegliere a quale matrimonio andare. Entrambe le spose sono due care amiche alle quali vuole bene e non avrebbe mai pensato di trovarsi in una situazione del genere, quasi surreale. La damigella ha spiegato che una sposa la conosce fin dai tempi dell'infanzia: sono cresciute insieme a Dallas, in Texas e con lei ha un legame quasi fraterno. Con l'altra sposa, invece, ha instaurato un rapporto saldo e profondo durante gli anni del college a Miami, in Florida, e con lei ha un gruppo di amici con cui si vedono quasi ogni giorno. E anche i fidanzati delle due donne hanno creato un rapporto molto stretto fra loro.

Poiché il legame che lega la donna alle sue amiche è profondo allo stesso modo, ha deciso di andare al matrimonio della futura sposa che ha scelto per prima di convolare a nozze. «La sposa di Miami mi ha detto per prima la data del suo matrimonio: l'ha annunciato davanti a tutti i nostri amici una sera a cena». Infatti, solo quando la damigella ha avvisato l'altra amica - nonché futura sposa a Dallas - lei le ha detto del matrimonio e che l'avrebbe voluta come sua damigella.

La scelta

Nonostante la volontà di partecipare a entrambi i matrimoni, la donna ha dovuto scegliere fra le sue due amiche e ha deciso di andare al matrimonio della persona che gliel'ha detto per prima sì, ma che vede e sente anche tutti i giorni.

