Marito droga le bevande della moglie incinta per provocarle l'aborto, la sentenza che fa discutere

Un avvocato, marito e padre di due figli, ha cercato di interrompere la gravidanza della moglie, incinta del loro terzo bambino. I due si erano separati da poco, ma stavano cercando di rimettere insieme i pezzi per non far fallire il matrimonio. I coniugi avevano iniziato una terapia di coppia quando la donna, Catherine Herring, ha rivelato al marito Mason Herring, 39 anni, di essere in dolce attesa.

L'uomo non avrebbe accettato la lieta notizia e, di nascosto, ha tentato di uccidere il feto provocando l'aborto alla donna tramite un mix di farmaci sciolti nelle bevande della moglie. Catherine, che aveva delle telecamere di sorveglianza installate nell'appartamento – dove l'uomo non viveva più – ha colto in flagrante il padre dei suoi figli mentre provava a drogarla. Il 39enne è stato condannato e lei ha chiesto ufficialmente il divorzio.