L'uragano Agatha colpisce Cuba: almeno tre morti, in migliaia senza elettricità

Gli strascichi dell'uragano Agatha, che ha fatto nove morti e quattro dispersi in Messico, si sono abbattuti sulla parte occidentale dell'isola di Cuba con piogge intense e persistenti. Le autorità dell'isola hanno già messo in guardia su questo fenomeno meteorologico, che secondo il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti continua a rafforzarsi e potrebbe diventare la prima tempesta tropicale nell'Atlantico in questa stagione.

Agatha ha provocato sull'isola tre morti, due a L'Avana e uno nella provincia di Pinr del Rio, e alcuni crolli di edifici nella parte vecchia della capitale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Giugno 2022, 08:22

