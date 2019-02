Credono sia un'infezione all'orecchio, bimba di 10 anni muore dopo 3 giorni per meningite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credono sia unainvece aveva lae muore nel giro di. Abbigayle Dipietro, bimba di 10 anni di Fort Wayne, Indiana, Stati Uniti, è morta dopo 3 giorni da quella che sembrava essere una banale otite. La bambina era invece stata colpita da una forma molto aggressiva di meningite batterica che non le ha lasciato scampo.Secondo quanto riporta la stampa locale i genitori hanno portato Abbigayle in ospedale dopo aver visto che aveva un forte male all'orecchio, ma i medici li hanno rassicurati dicendo che non era nulla di grave. Dopo qualche ora la piccola è peggiorata ed è entrata in coma. La diagnosi di meningite è arrivata quando ormai per la piccola era troppo tardi.La bambina è morta lasciando la famiglia nel dolore. I genitori hanno voluto rccontare la sua storia perché simili tragedie non si ripetano, invitando i genitori a non sottovalutare mail il loro istinto quando si parla della salute dei loro figli. La mamma ha salutato la sua bambina con un post sui social, mentre la scuola frequentata dalla bambina ha rassicurato tutti gli altri studenti sull'eventuale possibilità di contagio.