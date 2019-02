Bimba di 3 mesi in coma dopo le percosse: la mamma e il papà l'hanno picchiata e abbandonata a se stessa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, a sol. La piccola Addilyn Tidwell è da diversi medi innell'ospedale Vanderbilt University Medical Center di Nashville, nel Tennessee, Stati Uniti, dove è stata ricoverata dopo aver subitoda parte della sua mamma e del papà. Michael Fisher, il padre, è accusato di tentato omicidio per averla picchiata e la mamma, Brooklyn Tidwell, non avrebbe fatto nulla per salvare sua figlia e l'avrebbe lasciata per settimane in stato di abbandono.A portare la bambina dal medico sono stati i genitori stessi, ma i dottori notando le gravissime condizioni della piccola hanno chiamato le autorità. Addilyn ha riportato diverse fratture e danni al cervello e ad altri organi interni. La coppia è stata arrestata, in passato erano stati tolti dalla loro custodia altri 2 bambini sempre per negligenza. I due dovranno rispondere delle accuse di tentato omicidio mentre la loro bambina lotta tra la vita e la morte.Per Addilyn è stata lanciata in rete una raccolta di fondi per poter fra fronte alle numerose spese mediche necessarie. A crearla è stata una zia che spera che la bimba possa rimettersi senza riportare danni permanenti. Secondo i dottori sembra ci siano i primi miglioramenti, ma occorrerà ancora del tempo perché si possano avere notizie certe sul suo definitivo stato di salute, come riporta anche il Daily Mail