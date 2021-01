Covid, youtuber 30enne in coma da un mese dopo aver partorito il suo primogenito

Un vero e proprio dramma, quello di una youtuber di 30 anni, che da un mese si trova in coma a causa del Covid. Grace Victory, questo il nome della star britannica del web, era finita in coma dopo che i medici, per evitare complicazioni, avevano indotto il parto del suo primogenito.

Leggi anche > La Francia verso il terzo lockdown. Il Cts: «Con la variante sudafricana vaccini 40% meno efficaci»

La famiglia della ragazza, in un comunicato, ha spiegato che per la vita di Grace Victory «serviranno ancora molte preghiere». La youtuber, 30 anni, aveva contratto il coronavirus a dicembre, durante la sua prima gravidanza. Le sue condizioni erano rapidamente peggiorate ed era stata ricoverata, poi i medici avevano deciso di indurre il parto, avvenuto la Vigilia di Natale. Il giorno dopo, però, le condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate e i medici avevano deciso per il coma indotto.

Come riporta il Guardian, la sorella di Grace Victory, la blogger Charleigh, ha spiegato che le condizioni della youtuber sono stabili e che il bambino sta bene. «Noi, come tutti voi, la amiamo tantissimo. Sappiamo che tornerà più forte di prima, ma ora lei ha bisogno delle vostre preghiere», ha spiegato la sorella dei Grace Victory. A cui sono arrivati tanti messaggi di affetto e solidarietà anche da vip come la modella Munroe Bergdorf e Leigh-Anne Pinnock, una delle tre componenti della girl-band Little Mix.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA