Covid, ricoverato il deputato negazionista che indossava la mascherina bucata per protesta

Neanche un mese fa, si era presentato in Parlamento con una mascherina arancione ricamata e completamente bucherellata, per protestare contro l'obbligo. Oggi, un deputato negazionista si stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus.

È accaduto in Germania: il protagonista della vicenda è Thomas Seitz, 53enne deputato dell'ultradestra di AFD e uno dei 23 parlamentari tedeschi risultati recentemente positivi. Dal 12 dicembre scorso l'uomo è ricoverato in ospedale per Covid, ma la notizia è uscita solo nelle scorse ore. Per i medici che lo hanno in cura, la prognosi per una guarigione è favorevole, scrivono i media tedeschi, che riportano del suo caso, ricordando il gesto provocatorio al parlamento.

In quella seduta, infatti, la vicepresidente Claudia Roth lo aveva redarguito e gli aveva consegnato personalmente una mascherina FFP2 nuova. Alle ulteriori proteste contro la «museruola», l'esponente Verde lo aveva minacciato di una multa. Seitz, come il resto del suo partito, è uno dei parlamentari che hanno protestato contro la «dittatura sanitaria». Il suo staff ha invece tenuto a precisare che nel corso della pandemia avrebbe sempre messo in guardia dal virus, chiedendo valutazioni costanti da parte del governo.

Giovedì 17 Dicembre 2020

