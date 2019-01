Corsica, uomo spara sui passanti e si barrica in casa: 1 morto e 6 feriti

di Simone Pierini

DIRECT. L'homme retranché dans un appartement après des tirs sur des passants à Bastia aurait déjà été condamné par la justice #montesoru #Bastia https://t.co/aVA8fjikeT pic.twitter.com/yJBNs0Bbaz — France 3 Corse (@FTViaStella) January 30, 2019

🇨🇵 [ALERTE] - Un homme de 70 ans a ouvert le feu sur des passants, à #Bastia. Au moins 4 blessés. L'homme s'est retranché chez lui. Opération de police en cours. pic.twitter.com/GeujFdH9Vm — La Plume Libre (@LPLdirect) January 30, 2019

#Bastia Bilan provisoire : 5 blessés dont deux toujours dans le bâtiment 2 de la cité Aurore. Le forcené, âgé d'une soixantaine d'années, est retranché dans l'immeuble. @Corse_Matin pic.twitter.com/WLkWXwOHns — Julian Mattei (@JulianMattei) January 30, 2019

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, in, e si è poiin cui vive. Lo riferisce BFM TV. Un'operazione di polizia è in corso.. Uno è in condizioni gravi.La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Montesoro, secondo quanto riferisce France 3. L'uomo che ha aperto il fuoco avrebbe 70 anni, secondo quanto si è appreso sul posto, ma si ignorano i motivi del gesto. La polizia e gli uomini dei reparti speciali sembrano sul punto di intervenire per neutralizzarlo.