Coronavirus, il Vietnam allenta il lockdown: «Da 7 giorni nessun contagio in tutta la nazione»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 13:29

Dopo che daè deciso di allentare le misure di sicurezza contro il coronavirus. Nel Paese del sudest asiatico ci sono solo 268 casi confermati di Covid-19 e non ci sono stati morti.Il governo vietnamita ha da subito adottato rigide regole, rispettate dai cittadini, che hanno permesso di contenere la pandemia dando risultati incoraggianti. Da 7 giorni non ci sono casi di contagio, così le autorità hanno deciso di allentare la stretta, come riporta la stampa locale. Dopo i primi casi di infezione sono stati fermati i voli, è stata lanciata una campagna informativa con lo stesso stile eroico di una guerra.Il Vietnam non ha potuto replicare le massicce campagne di test condotte in Corea del Sud e Germania perchè il suo sistema sanitario non ha mezzi, ma il suo approccio improntato alla massima disciplina ha comunque funzionato. Nessuna provincia del Vietnam è ora considerata ad alto rischio, ha annunciato mercoledì il primo ministro Nguyen Xuan Phuc, sebbene alcune attività non essenziali rimarranno ancora chiuse.