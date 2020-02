Pensa di aver contratto il coronavirus e si impicca a un albero al cimitero coronavirus e si è impiccato per . La psicosi dilaga e un uomo di 50 anni in India ha erroneamente pensato di aver contratto ilsi è impiccato per

proteggere

la sua famiglia dal contagio. K. Bala Krishna era stato curato dai medici di Tirupati per una febbre virale, ma era stato rassicurato di non avere la malattia mortale che ha ucciso oltre 1.350 in tutto il mondo, secondo il Times of India . Nonostante le rassicurazioni dei medici, Krishna ha iniziato a guardare video sul virus sul suo telefono cellulare e si è convinto che fosse stato infettato, secondo il giornale.

Temeva di mettere in pericolo la sua famiglia. "Mio padre ha guardato video correlati al coronavirus per tutto il giorno lunedì e ha continuato a dire che aveva sintomi simili", ha detto al figlio Bala Murali. "Ci ha attaccato quando abbiamo cercato di dirgli che non soffriva della malattia mortale".



Murali ha detto di aver persino chiamato una linea di assistenza sponsorizzata dal governo, ma gli è stato detto che non c'era nulla di cui preoccuparsi perché suo padre non aveva recentemente visitato la Cina, l'epicentro della peste. Martedì, Krishna ha lasciato la sua famiglia nella loro casa e si è recato nella tomba di sua madre. Lì Krishna si è suidicato appendendosi con una corda a un albero vicino alla tomba di sua madre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA