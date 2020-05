«Nessuna prova contro il laboratorio di Wuhan»: dopo Fauci anche fonti 007 smentiscono Trump

Non c'è alcuna evidenza attestante che ilsia uscito da un laboratorio cinese di. È quanto riporta il, citando fonti di Intelligence che contraddicono così le affermazioni die del segretario di stato Usa. Le stesse fonti spiegano che il dossier di 15 pagine di cui ha scritto l'Australian Daily Telegraph e che accusa Pechino di aver nascosto i dati sull'epidemia non è stato elaborato dal network 'Five Eyes', l'alleanza degli 007 di Usa, Gb, Australia, Nuova Zelanda e Canada.LEGGI ANCHE >Le agenzie di intelligence di Londra e degli altri quattri Paesi concordano che la Cina non sia stata necessariamente trasparente sulla diffusione iniziale del coronavirus a Wuhan ma, sottolinea il Guardian, sono preoccupate di essere coinvolte nell'escalation internazionale della situazione. Anche agenzie di intelligence australiane hanno messo in dubbio le asserzioni dell'amministrazione Usa che collegano il coronavirus a un laboratorio di virologia di Wuhan. Finora né Trump né Pompeo hanno mostrato alcuna prova.