Coronavirus in Germania: tamponi obbligatori per i viaggiatori provenienti da aree ad alto rischio

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 14:08

Intest per ilobbligatori e gratuiti per i vacanzieri che tornano dai paesi ad alto rischio pandemia. L'annuncio è arrivato proprio nel giorno in cui il capo dello staff di Angela Merkel ha espresso "motivo di preoccupazione" per l’aumento delle infezioni negli ultimi giorni.La Germania, fa sapere l’Independent, ha annunciato il piano di test lunedì nel tentativo di rallentare la diffusione dell’infezione: “Dobbiamo impedire ai rimpatriati - ha twittato Jens Spahn, ministro della sanità - di infettare involontariamente gli altri e scatenare nuove catene di infezioni”.L'annuncio ha fatto seguito a una brusca decisione del Regno Unito di reimpostare un requisito di quarantena per i viaggiatori spagnoli, che ha gettato in rovina il decantato periodo delle vacanze estive in Europa.Con il numero di infezioni che sale mentre i viaggi riprendono dopo lunghi mesi di blocco, in Germania la preoccupazione per la possibilità di una seconda ondata di infezioni ha superato gli scrupoli tedeschi nel costringere le persone a sottoporsi a test, indicando 130 paesi ad alto rischio, tra cui Turchia, Egitto e Stati Uniti.Tuttavia, il ministro della Sanità ha dichiarato al programma Tagesthemen della televisione ARD che l'elenco sarebbe stato rivisto quotidianamente. Il capo dello staff della Merkel in precedenza aveva affermato che sarebbe stato più difficile recuperare terreno perduto in seguito: “Tutte le indicazioni che abbiamo - ha detto Helge Braun - sono che è più facile mantenere bassi i numeri delle infezioni in estate che in autunno o in inverno".La mossa è una vittoria per il premier di stato bavarese Markus Soeder. Il signor Soeder, visto come candidato a succedere alla cancelliera Merkel, aveva affermato che la Baviera era pronta per iniziare i test aeroportuali non appena il governo nazionale avesse fornito la base giuridica.