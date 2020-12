Virus, in Germania record di decessi: 590 in 24 ore e quasi 21.000 nuovi casi

Coronavirus, in Germania nuovo record di decessi: 590 in 24 ore, e sono quasi 21.000 i nuovi casi. La Germania registra, dunque, altri 590 decessi a causa della pandemia di Covid-19, oltre 100 in più - sottolinea la stampa tedesca - rispetto al triste record di mercoledì scorso quando erano stati segnalati 487 decessi per complicanze legate al Covid-19. I dati dell'Istituto Robert Koch parlano anche di 20.815 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale a 1.218.524 con 19.932 morti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 09:44

