Coronavirus: le udienze sono sospese in tribunale, coppia adotta il figlio grazie a Zoom

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 11:35

Le, così ilIl piccolo Jaden era stato preso in affidamento circa un anno fa da Kimberly Wieneke e il marito che vivono a Fort Smith, in Arkansas. In questi giorni ci sarebbe dovuta essere l'udienza per l'adozione, ma a causa del covid i procedimenti sono stati sospeso, così si rischiava di ritardare l'adozione.Kimberly però non voleva rinunciare a quel momento e ha iniziato a pensare delle alternative, fino ad arrivare all'online. «Sui social abbiamo cominciato a vedere le foto di adozioni avvenute tramite quella applicazione», ha raccontato la donna alla stampa locale , che a quel punto ha voluto fare la stessa cosa. Confessa di aver immaginato diversamente il giorno dell'adozione di Jaden, ma non per questo è stato meno bello ed emozionante. In diretta su Zoom il giudice ha letto la sentenza stabilendo di fatto che Fort e Kumberly diventassero i genitori, tutori legali, del bimbo.