Bimba di 5 mesi morta per coronavirus: la "principessa guerriera" era figlia di un pompiere

, figlia di 5 mesi del vigili del fuoco di New York Jerel La Santa e della moglie Lindsey La Santa era stata soprannominata "principessa guerriera" perché ha combattuto coraggiosamente contro la malattia anche se non è riuscita a sconfiggerla. Per la piccola è stato programmato un funerale virtuale su Facebook previsto per il 2 maggio.