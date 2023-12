Coppia di 20enni vive il sogno tra guadagni fino a 500mila euro l'anno e viaggi in luoghi mozzafiato: ecco come

di Redazione Web

Una vita fatta di amici, viaggi e avventura per una coppia di poco più di vent'anni: Nathan ne ha 23 e la sua ragazza, Bec, 25. Ormai dodici mesi fa, i due sono montati a bordo di un piccolo bus e, senza guardarsi indietro neppure per un secondo, sono partiti dalla loro casa a Mornington per visitare ogni angolo dell'Australia.

Naturalmente, viaggiare costa, ma la coppia ha pensato anche a questo e ha trovato un modo per guadagnare fino a 500mila euro l'anno proprio grazie a questa avventura. Sebbene non tutti siano d'accordo con la loro decisione, loro sono certamente felici della vita che si sono conquistati.

La nuova vita di Nathan e Bec

Per potersi permettere questo stile di vita, i due ventenni hanno deciso di prendere due strade contemporaneamente: da una parte, creare dei contenuti relativi ai loro viaggi e dei filmati che possano raccontare la bellezza dei luoghi che visitano e la loro esperienza, dall'altra creare un altro tipo di contenuto, decisamente più...

Questo tipo di approccio ha fatto sì che siano riusciti ad accumulare un seguito incredibile sulle varie piattaforme, tanto da farli arrivare a guadagnare circa mezzo milione di dollari all'anno. In proposito, Bec ha dichiarato, secondo quanto riporta il DailyMail: «Non ci sono molte persone che riescano a permettersi una vita "on the road" perché è davvero costosa tra il carburante, il trasporto e tutto il resto, e filmare i contenuti non richiede tanto tempo. Quando la preoccupazione più grande è scegliere la prossima destinazione, direi che è un bel modo di vivere».

Poi, la ragazza racconta da dove è arrivata l'idea di cambiare vita: «Il lockdown del Covid a Melbourne è stato orribile, con tutto quel tempo chiusi dentro casa. Noi abbiamo sempre amato la prospettiva di vivere in un furgoncino e girare, così lo abbiamo acquistato proprio in quel periodo». Riguardo il lavoro, invece, Nathan afferma: «Abbiamo iniziato a guadagnare seguito mostrando i nostri viaggi e le gemme nascoste dell'Australia, poi siamo arrivati a un punto in cui le spese erano troppo alte e allora abbiamo deciso di iniziare su Only Fans».

Di solito, passano dalle due alle quattro ore al giorno a lavorare, il resto a divertirsi ed esplorare. In occasione del Natale, Bec e Nathan sono tornati a Victoria per passare le feste in famiglia, ma non hanno assolutamente intenzione di smettere di viaggiare e hanno già in programma delle destinazioni internazionali per il nuovo anno, dato che hanno visitato ogni angolo dell'Australia.

