«Ho rinunciato al lavoro da maestra per decorare alberi di Natale: in 3 mesi guadagno più di un anno di lavoro a scuola»

di Dajana Mrruku

Si chiama Amanda, la donna che ha compiuto una di quelle scelte nella vita che in molti definirebbero folli, ma lei l'ha fatto ed è più felice che mai. Lei viene dagli Stati Uniti e il lavoro da maestra di scuola le andava particolarmente stretto, «non riuscivo ad essere appagata dalla vita che facevo, non avevo tempo per la mia famiglia, per i miei hobby. Il lavoro a scuola mi impiegava tutta la giornata», ha detto ai microfoni del New York Post. Così, a 42 anni, ha deciso di mollare tutto per dare sfogo alla sua vera passione: il Natale e le decorazioni.

Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.

La storia di Amanda Ware

Amanda Ware ha deciso di mollare la vita ordinaria per seguire la sua passione per il Natale e le decorazioni natalizie.

«Inizio a lavorare da ottobre, ma novembre è il mese più impegnativo. Decoro almeno 100 alberi a stagione. La tassa di servizio per decorare un albero potrebbe essere compresa tra 270 euro e 1400 euro per albero, a seconda delle dimensioni e di chi lo sta decorando. In precedenza ho decorato un albero che aveva 9 mila euro di decorazioni su di esso, e l'albero costava solo 170 euro. Il tempo che dedico ad ogni albero? Dalle 3 alle 5 ore. Sono felice, se faccio un calcolo razionale sulla mia nuova vita, guadagno di più in una stagione di lavoro che in un anno da maestra di scuola», ha raccontato Amanda, mentre creava un nuovo fiocco per il suo prossimo albero di Natale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 16:51

