Vigilia di Natale: a base di pesce per quasi tutti gli italiani. Spazio per i piatti contaminati con la carne e vegani. Quanto spenderemo

Pesce alla vigilia su otto tavole su dieci, la spesa ammonta a oltre 500 milioni di euro. A dirlo è l'indagine di Coldiretti-Ixè, spiegando che nei menu della vigilia di Natale del 24 dicembre sarà servito il pesce per quasi il 78%, a conferma di una tradizione molto radicata in Italia.

Spuntano i piatti contaminati

Si evidenzia, inoltre, che anche per le feste si conferma la ripresa degli acquisti fatta registrare nei primi nove mesi dell’anno, con un aumento in volume del 5,4% per i prodotti ittici freschi, secondo Ismea. Se un 36% di cittadini servirà – rileva Coldiretti - soltanto piatti a base di pesce nel rispetto dei precetti religiosi, un altro 42% li “contaminerà” con altre pietanza a base di carne, la quale sarà protagonista assoluta in un 20% di tavole.

In minoranza i vegetariani e i vegani

Una ridotta minoranza del 4% sceglierà, invece, piatti vegetariani o vegani.

La spesa degli italiani

Molluschi, crostacei, baccalà, spigole e orate di grandi dimensioni restano i protagonisti con una spesa complessiva che supererà i 500 milioni di euro.

