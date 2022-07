Copenaghen, sparatoria in un centro commerciale. «Colpite diverse persone». Arrestato presunto responsabile

Spari sono stati esplosi in un centro commerciale a Copenaghen, in Danimarca, dove si registrano diverse persone colpite. La polizia danese, lanciando l'allarme su twitter, ha spiegato di essere sul posto, il centro commerciale Field's. «Sono stati sparati colpi di arma da fuoco e diverse persone sono state colpite», hanno fatto sapere le forze dell'ordine intimando a tutti di rimanere lontani dal luogo della sparatoria.

«Lavoriamo sul posto. La gente deve restare e aspettare la polizia», scrive ancora la polizia di Copenaghen su Twitter confermando la sparatoria nel centro commerciale commerciale Field ad Amager, secondo quanto riporta il sito di Jylland post.

Il presunto responsabile della sparatoria sarebbe stato arrestato. Lo fa sapere la polizia danese su twitter, parlando genericamente di una persona arrestata «in relazione alla sparatoria a Fields». La polizia, che non dà ulteriori dettagli sull'identità del soggetto in custodia, spiega di essere presente in forze sul posto.

🚨VIDEO: Man with gun spotted at Fields shopping centre in Copenhagen Denmarkpic.twitter.com/1TVNE9wTJ2 — Breaking News (@NewsJunkieBreak) July 3, 2022

