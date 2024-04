«Se non indossi il reggiseno non puoi viaggiare con noi»: la regola sorprendente di una compagnia aerea

di Redazione web

Ci sono alcune compagnie aeree che sono molto severe per quanto riguarda le regole da rispettare all'interno del velivolo, il che è anche corretto se si vuole mantenere un certo ordine e una certa serenità durante il volo... ma è corretto anche se queste norme riguardano l'abbigliamento intimo, ad esempio indossare o meno il reggiseno? Se lo sono chiesti i tantissimi clienti e passeggeri della compagnia Delta Airlines che, dal 12 marzo 2024, ha rivisto alcune regole secondo cui lo staff della compagnia area potrebbe decidere di non far salire alcuni clienti a bordo.

La regola discussa

Negli ultimi mesi, si è spesso sentito parlare sui social di donne che non sono state ammesse bordo di un aereo a causa del loro abbigliamento: non indossavano il reggiseno e si vedeva. La compagnia aerea Delta Airlines è molto severa sotto questo punto di vista e, infatti, la regola numero sette che riguarda il comportamento dei clienti a bordo del velivolo, spiega che al passeggero può essere negato l'accesso, quando “la condotta, l'abbigliamento, l'igiene o l'odore creano un irragionevole rischio di offesa o fastidio agli altri passeggeri”.

Secondo questa norma, quindi, la cliente può essere allontanato se non indossa il reggiseno.

L'abbigliamento a bordo

In realtà, la Delta Airlines non è l'unica compagnia aerea che non gradisce certi tipi di "atteggiamenti" da parte dei clienti anche se questi riguardando l'abbigliamento. Ad esempio, American Airlines ha negato all'influencer Deniz Saypinar di salire a bordo perché indossava una tuta color carne che la faceva sembrare nuda.

