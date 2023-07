Comandante antidroga fumava cannabis tutti i giorni: aveva licenziato 56 agenti, ora finisce lui a giudizio

di Redazione web

Un comandante della polizia che ha elaborato la strategia antidroga della polizia metropolitana inglese ha fumato erba tutti i giorni prima di colazione e al lavoro. Questo è quanto affermato dall'ex coinquilina di casa del comandante Julian Bennet, accusato di cattiva condotta, oggi in udienza.

L'ex coinquilina ha detto che l'uomo fumava cannabis regolarmente. Sheila Gomes ha detto al comitato di cattiva condotta di essersi talmente infuriata per l'abitudine del comandante Bennett che non poteva nemmeno stendere il bucato ad asciugare.

Cattiva condotta

Il comandante Bennett, che all'udienza indossava un abito grigio con occhiali neri, è accusato di grave cattiva condotta per aver fumato cannabis e assunto LSD e funghi magici durante una vacanza in Francia. È anche accusato di essersi rifiutato di sottoporsi a un test antidroga e di aver mentito sulle motivazioni. Il dipendente sostiene che stava prendendo prodotti CBD da Holland e Barrett.

La signora Gomes, una testimone chiave nel processo, ha affermato di aver visto il comandante Bennett agire in modo aggressivo. Avrebbe presumibilmente nascosto la droga nella sua stanza, ma in un'occasione è uscito la mattina e ha lasciato un pacchetto di marijuana sul tavolo.

La testimone

Esasperata dal presunto abuso di sostanze, la signora Gomes, ha pagato 640 sterline al mese per affittare una stanza nell'appartamento al comandante Bennett, ha detto di aver colto l'occasione per fotografare la droga per inviarla al suo amico, Mario Saraiva. La signora Gomes ha detto di aver occupato la stanza per soli due mesi dopo aver incontrato il poliziotto tramite il suo amico Hugo Pereira, che viveva anche lui nell'appartamento dell'ufficiale e che presumibilmente fumava erba con lui.

La testimone è un'infermiera in un ospedale londinese e ha affermato di aver pagato il comandante Bennet ogni due settimane per la sua permanenza tra ottobre e dicembre 2019.

La donna portoghese si è trasferita nel Regno Unito nel 2014 e ha vissuto a Cheltenham, nel Gloucestershire per due mesi.

Ricordando il periodo risalente a quando si è trasferita per la prima volta con l'ufficiale, che poi credeva fosse un avvocato, ha detto: «Non dirò che stavano facendo le feste di cui mi lamentavo durante il mio secondo mese di permanenza lì, ma c'era cannabis quotidiana fumare, che era molto fastidioso per me. Quotidiano, quotidiano».

Alla domanda su quando l'ha visto fumare, la donna ha detto: «Prima della sua colazione, e prima che andava al lavoro. Potevo vedere a volte che quando stavo arrivando, era lì. Non l'ho mai visto mangiare prima di andare a lavorare. Nel gennaio 2020 ho iniziato a indagare, o tentare di indagare, su chi fosse Julian Bennett. Ho trovato il suo comportamento irregolare mentre vivevo con lui, quindi qualcosa non andava».

La cattiva abitudine

Il signor Bennett ha scritto la strategia antidroga per il 2017-21 come comandante della polizia territoriale. Il documento intitolato Dealing With The Impact Of Drugs On Communities, ha istituito piani per aumentare la «consapevolezza dell'impatto dell'abuso di droghe».

Le richieste di libertà di informazione hanno dimostrato che il signor Bennett ha presieduto 74 udienze per cattiva condotta della polizia che hanno coinvolto 90 agenti tra giugno 2010 e febbraio 2012. Delle udienze che hanno coinvolto il signor Bennett, 56 agenti sono stati licenziati, più di tre quarti.

Ha presieduto 69 udienze durante quel periodo e due agenti sono stati licenziati per abuso di droghe, hanno mostrato le cifre. Il signor Bennett è accusato di aver violato gli standard professionali per condotta disdicevole tre volte, onestà e integrità due volte e ordini e istruzioni una volta. L'uomo nega le accuse ed è sospeso a stipendio pieno dal luglio 2021. Il tribunale continuerà nei prossimi mesi con il processo e le indagini.

