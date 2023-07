Arrestata e giustiziata una donna a Singapore dopo 20 anni: la 45enne Saridewi aveva 30 grammi di eroina

A Singapore è stata eseguita per la prima volta da quasi 20 anni una condanna a morte inflitta a una donna. La 45enne Saridewi Djamani, condannata per traffico di droga, è stata messa a morte nonostante le proteste delle organizzazioni per i diritti umani. La notizia dell'esecuzione per impiccagione della condanna alle prime ore di oggi è stata confermata dal Central Narcotics Bureau (Cnb), come riporta il Guardian.

La donna aveva 30 grammi di eroina

Saridewi era stata condannata alla pena capitale nel 2018, accusata per 30 grammi di eroina.

Tesi respinta dalla Corte Suprema. Questa settimana a Singapore è stata eseguita anche un'altra condanna a morte. Quella di Saridewi è la quindicesima eseguita da marzo 2022, quando sono riprese le esecuzioni.

