Il cliente non paga, l'imbianchino si vendica così a lavori terminati

Domenica 19 Gennaio 2020, 12:38

Ilsi rifiuta diad une il professionista, che aveva già ultimato il proprio lavoro, ha deciso di. Sta destando molta curiosità quanto accaduto all'esterno di undi, piccolo centro urbano del Derbyshire, in Come riporta anche il Sun , l'imbianchinoera stato ingaggiato da, proprietario di un pub, per ritinteggiare l'intera facciata del locale. L'uomo aveva presentato una(circa 1350 euro), ma il proprietario del pub aveva pagato solo 650 sterline (quasi 763 euro). Lamentando il, l'imbianchino non aveva ricevuto alcuna risposta e, dopo aver chiesto invano al committente di saldare la rimanenza, ha deciso dicon gli stessi strumenti del mestiere.Con un pennello in mano, infatti, Dean Reeves ha scritto sullaappena rinnovata: «Vuoi avere la tua casa ritinteggiata? Non fare come Terry, paga tutto il conto! Ora lo farai!». Una 'protesta' che ha fatto molto discutere e su cui, probabilmente, sorgerà un'aspra battaglia legale tra il proprietario del pub e l'imbianchino. Secondo Terry Taylor, infatti, Reeves non avrebbe completato alcuni lavori extra espressamente concordati prima dei lavori e, finché il lavoro non verrà effettivamente svolto, il compenso totale non sarà saldato. Il proprietario del pub, che ha sporto denuncia nei confronti dell'imbianchino, ha spiegato: «Lo faccio per una questione di principio, ma non sono in imbarazzo per quella scritta. Si tratta solo di una pittura idiota». Dean Reeves, però, insiste: «Avevamo concordato una cifra che poi lui, unilateralmente, ha deciso di abbassare. Come se non bastasse, per risparmiare, ha anche preteso che non venissero installati dei ponteggi e, oltre al lavoro in sé, ho dovuto rimuovere tutti i cartelli e altre decorazioni».