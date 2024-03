«Mio marito è rimasto intrappolato nel bagno dell'aereo per 35 minuti. Non riuscivano a liberarlo e non ci hanno nemmeno rimborsato»

«C'è qualcuno bloccato in bagno? Sì? È mio marito!». Grande spavento per una donna durante un volo Delta Air Lines da Salt Lake City a New Orleans. Il marito Brent si è alzato per andare in bagno, lasciando lei e i due figli di 2 e 4 anni seduti ai loro posti. Visto che l'uomo non aveva ancora fatto ritorno e avendo bisogno di una mano per stare dietro ai due bambini, è andata a cercarlo e ha scoperto che era rimasto chiuso dentro la toilette dell'aereo. Come ha raccontato la donna su Reddit l'imprevisto non si è risolto troppo in fretta, anzi: Brent è rimasto bloccati ben 35 minuti, nonostante gli sforzi dell'equipaggio

«Dopo 5 minuti - racconta la donna - mi sono chiesta cosa stesse succedendo. Stava forse prendendo una pausa, necessaria, dalle richieste lamentose e dai frequenti capricci dei nostri figli? Non lo biasimavo. Ma la cosa stava durando più del previsto. Se conoscete i miei figli, sapete che non stanno fermi. Per questo motivo, tenerli con me durante un lungo viaggio in aereo è un'impresa ardua. Dopo dieci minuti e mentre mio figlio di 4 anni chiedeva ancora una volta: "Dov'è papà?".

È allora cha la donna ha chiesto informazioni e ha scoperto che qualcuno - e quel qualcuno era proprio suo marito - era rimasto bloccato nel bagno posteriore del veivolo, dove due hostess stavano provando a forzare la porta per liberare lo sfortunato passeggero. Non avendo successo hanno chiesto aiuto a un signore a caso per aiutarle a liberare la porta, che ha fatto del suo meglio, ma non è servito a nulla. Finché dopo 20 minuti hanno cheisto aiuto al pilota. «Stava dando il massimo, come si può vedere nei video. Ma è stato solo quando Brent ha dato un calcio alla porta mentre il pilota tirava il più forte possibile che Brent è riuscito finalmente a uscire».

Dopo 35 minuti il marito era libero. «Ringraziamo Dio che Brent non ha portato con sé il nostro bambino di 4 anni! Delta Air Lines mi ha chiesto di non condividere sui social i video, ma il servizio clienti non ha voluto nemmeno rimborsare i nostri terribili voli. Quindi... eccoci qui».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 20:55

