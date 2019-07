Chihuahua catturato e "rapito" da un gabbiano: l'appello della padrona per trovarlo

di Simone Pierini

Lunedì 22 Luglio 2019, 20:43

Il "" che ha dell'incredibile. Unche stava nel giardino di casa con la sua padrona. Sembrava una giornata come le altre quando all'improvviso è arrivato il volatile che. La donna ha denunciato l'accaduto su Facebook lanciando un appello per ritrovarlo. Il fatto, riportato da il The Sun , è avvenuto a Devon, in Gran Bretagna.«Per favore, per favore, per favore, chiunque trovi un chihuahua mi chiami, un gabbiano lo ha preso dal mio giardino», ha scritto sui social Becca Louise Hill. Il cane si chiama Gizmo e ha circa sei anni. «Il gabbiano ha trasportato Gizmo in volo e pian piano non siamo riusciti a vederlo più, non ho idea se sia caduto in volo o dove sia ora».