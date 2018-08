Chiedono a una mamma di coprirsi mentre allatta, la sua risposta diventa virale

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alcune persone continuano a non gradire che le neo mamme allattino i loro bambini in luoghi pubblici e spesso le viene chiesto di allontanarsi o di coprirsi. È quanto accaduto in Messico, a una donna americana del Texas che ha risposto a questa richiesta con grande ironia.Come informa ABC News, la reazione sarcastica e fantasiosa di Melanie Dudley, madre di tre figli, è diventata virale su Facebook con oltre 72mila "mi piace" e più di 215mila condivisioni. Alla richiesta di coprirsi, infatti, la donna si è coperta il volto anziché il seno.Nonostante tutto, il gesto della donna non ha placato le polemiche, nei commenti continua,infatti, la disputa tra favorevoli e contrari.