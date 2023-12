«Ho mal di testa da cinque mesi, non ce la faccio più»: va in ospedale e fa una scoperta choc

di Tommaso Cometti

Una scoperta traumatica, sicuramente indimenticabile. Un 35enne, originario del Vietnam, dopo 5 mesi di terribile mal di testa, ha scoperto di avere delle bacchette conficcate nel cranio. Come riporta il New York Post, i dottori, perplessi, hanno scoperto il problema dopo un esame accurato, e poi hanno operato d'urgenza il malcapitato.

Cosa è successo

Lo scorso 25 novembre, l'uomo si è recato presso il Cuba Friendship Hospital della città di Dong Hoi, lamentandosi per via di una cefalea incessante. I medici, dopo averlo sottoposto ad una tomografia computerizzata, gli hanno diagnosticato una tensione da pneumocefalo, una condizione molto rara, potenzialmente letale: in questi casi, infatti, si verifica la presenza di aria in eccesso all'interno del cranio.

Il dr. Nguyen Van Man, a capo del team che ha esaminato il malcapitato, ha scoperto che il problema era causato da un paio di bacchette, che dal naso erano riuscite a infilarsi nel cervello.

Vietnamese man experiencing severe headaches for 5 months discovers chopsticks in his brain https://t.co/ljuoEM9W92 [via @YahooNews] pic.twitter.com/0e0rBvCOHD — Ńasser 1️⃣ Million Tweets 🐦 (@nasser_mo3gza) November 29, 2023

La cura

Fortunatamente, i medici sono riusciti a risolvere il problema, con una operazione di chirurgia endoscopica. Il paziente adesso è stabile, e dovrebbe uscire dall'ospedale tra pochi giorni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 16:11

