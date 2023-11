Trova una tarantola gigante nel giardino, la paura e la chiamata ai vigili del fuoco: cosa è successo

di Tommaso Cometti

Cosa fare, quando si trova una tarantola in giardino? Sarà stata questa la prima domanda passata per la mente di un cittadino francese, che ha scoperto l'animale nei pressi della sua abitazione. Come riporta Ouest France, l'avvistamento è accaduto pochi giorni fa, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

La tarantola

L'episodio è avvenuto presso Eure, dipartimento francese della regione Normandia. Il servizio dipartimentale di vigili del fuoco e di soccorso del dipartimento dell'Eure ha pubblicato ulla sua pagina Facebook le foto: “Questo cittadino ha fatto la cosa giusta, chiamandoci”. I vigili del fuoco, servendosi della squadra specializzata nel salvataggio degli animali, sono intervenuti presso l'abitazione, per catturare in sicurezza la tarantola.

«Il benessere degli animali è anche una delle nostre missioni», hanno dichiarato i vigili del fuoco. «Ecco perché disponiamo di un team appositamente addestrato nel salvataggio degli animali».

