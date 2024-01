Carlo, Camilla visita per la quarta volta il marito: le condizioni del re e le parole della regina

di Redazione web

La regina Camilla ha visitato nel pomeriggio - per la quarta volta in tre giorni - re Carlo III, al momento in ospedale, dove è convalescente per un'operazione di routine alla prostata. Ne danno notizia i media britannici, fra cui l'Independent, che mostra Camilla sorridente mentre scende dalla sua Audi nera davanti al London Clinic, a Marylebone, nel centro di Londra.

Carlo in questi giorni ha visitato la principessa del Galles, Kate, che è ricoverata nel suo stesso ospedale dopo un'operazione all'addome.

Le condizioni di Re Carlo

Terzo giorno di ricovero per re Carlo III sottoposto a cure per ingrossamento della prostata. Il sovrano «sta bene». È stato visto entrare ieri alla London Clinic, nel centro di Londra, accompagnato da Camilla. La regina è stata ieri alla London Clinic fino alle 15.10 e ha sorriso ai giornalisti prima di allontanarsi in auto. È poi tornata per una visita di circa un'ora e mezza, che si è conclusa poco prima delle 20.

Circa 48 ore fa la regina ha assicurato alle persone all'interno della London Clinic che Carlo, 75 anni, stava «bene» dopo le cure. Nella stessa struttura è ricoverata la principessa del Galles, che ha subito un intervento di chirurgia addominale. A Kate, ricoverata da 12 giorni, avrebbe fatto vista ieri re Carlo.



Non è chiaro quanto tempo il sovrano britannico rimarrà ricoverato. Camilla aveva accompagnato Carlo al momento del suo ricovero ed era poi tornata in serata dopo l'intervento, affermando che il marito stava «bene». Prima di farsi operare, Carlo ha visitato ieri sua nuora Kate, operata all'addome la settimana scorsa nella stessa struttura ospedaliera privata.

