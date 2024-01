Re Carlo operato alla prostata nello stesso ospedale dell'intervento di Kate: «Sta bene, sarà dimesso domani»

di Redazione web

Re Carlo III è stato operato nel pomeriggio alla London Clinic di Londra, la stessa dove resta in convalescenza la nuora e principessa Kate Middleton, moglie di William, dopo un delicato e ancora misterioso intervento chirurgico “all’addome”. Il sovrano era stato ricoverato stamani e dopo pranzo si è sottoposto a un’operazione, da tempo programmata, a causa della prostata ingrossata. La BBC cita fonti di corte e assicura che Carlo “sta bene”. La regina Camilla ha lasciato la clinica nel pomeriggio, sorridendo ai fotografi che l'aspettavano fuori dall’ospedale.

Carlo stamani ha fatto visita a Kate

Carlo è arrivato in clinica accompagnato dalla consorte Camilla: una cosa insolita, finora, visto che in passato sia la regina Elisabetta che il principe Filippo erano andati in ospedale da soli, quando si erano dovuti sottoporre a qualche trattamento. Stamani Carlo ha fatto visita a Kate. Il re passerà la notte - riferiscono fonti vicine a Buckingham Palace - in ospedale per motivi di prudenza e sarà dimesso domani in mattinata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA