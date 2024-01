Re Carlo ricoverato: «Alla London Clinic per sottoporsi all'intervento alla prostata. Ha fatto visita a Kate»

Re Carlo è stato ricoverato alla London Clinic per sottoporsi all'intervento alla prostata. Tutto pronto, dunque, per l'operazione chirurgica al monarca dopo il ricovero in clinica. Lo ha annunciato Buckingham Palace.

L'ospedale privato nella capitale britannica è lo stesso dove si trova la principessa Kate dopo aver subito un'operazione all'addome. Il sovrano è arrivato a bordo di un'auto accompagnato dalla regina Camilla.

Nel comunicato di palazzo si fa solo riferimento a un generico ospedale di Londra ma i media britannici confermano che il sovrano si trova nella clinica privata dove è ricoverata Kate.

«Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza nella salute pubblica», si legge nella nota.