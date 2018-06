Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Immagini impressionanti, quelle registrate da alcuni abitanti di un quartiere che stavano cercando di aiutare i vicini che avevano perso il loro cane, non ancora adulto. L'animale, infatti, non aveva fatto ritorno a casa e nei dintorni molti si erano organizzati per cercarlo, ma alla fine hanno trovato solo un pitone dal corpo decisamente gonfio.Il gigantesco rettile, infatti, aveva ingoiato intero il cane e per questo motivo gli abitanti avevano tentato disperatamente di farlo vomitare, nella flebile speranza che il cucciolo potesse essere sopravvissuto. Il corpo, estratto da quello del rettile, era ancora intatto ma il cane era stato ucciso dagli acidi gastrici. È accaduto in Cina, nella città di Meizhou.