Cambia l'arredamento a casa del fidanzato, il risultato è un disastro. Pioggia di critiche: «Gliel'hai rovinata»

Per tante coppie, arriva sempre il momento fatidico legato alla scelta legata all'arredamento della propria casa. Le donne, tendenzialmente, hanno sempre idee molto chiare; i loro compagni, invece, hanno una certa propensione per l'accettazione passiva dei gusti delle loro dolci metà. Una tiktoker, però, ha proprio esagerato: Emma Ganzarain, di Oslo, ha stravolto compleatamente l'appartamento del suo fidanzato, documentato il tutto sul suo profilo. Come riporta l'Independent, i risultati non hanno riscosso reazioni particolarmente positive: la ragazza, però, continua a difendere orgogliosamente la sua creatività.

L'appartamento

In uno dei suoi video, si può osservare lo stravolgimento effettuato dalla vulcanica content creator: un salotto che era caldo e accogliente, ad esempio, è diventato simile a uno stanzone ospedaliero, illuminato da una luce fredda e asettica. Tutti i colori delle stanze risultano stravolti, poichè i colori tenui utilizzati in precedenza hanno lasciato spazio al beige e al bianco.

I video della ragazza, tuttavia, hanno ottenuto un elevato numero di visualizzazioni.

Emma Ganzarain, però, ha aggiunto qualche dettaglio, per motivare le sue azioni: a quanto pare, il suo fidanzato si era trasferito in quell'appartamento durante un periodo di difficoltà economica, quindi la maggior parte degli arredi gli era stata generosamente donata da parenti e amici. La tiktoker ha dichiarato: «Erano mobili messi lì a caso, non c'era un minimo di stile. Adesso, invece, abbiamo investito in arredi di qualità che, secondo me, sono di gran lunga superiori».

Un minimo della personalità del fortunato ragazzo, però, è sopravvissuta: la sua tazza dell'Arsenal, infatti, è riuscita a sfuggire al revisionismo dell'arredatrice.

