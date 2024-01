L'iconica cabina telefonica rossa di Londra diventa un set Lego per il suo centenario: quando sarà disponibile?

Sarà disponibile dal 3 febbraio il nuovo set LEGO Ideas dedicato alla Cabina Telefonica Rossa di Londra, un classico simbolo britannico conosciuto in tutto il mondo. Il nuovo set viene rilasciato proprio nell’anno in cui la cabina telefonica K2 celebra il suo centesimo anniversario. Si ispira ovviamente all’iconica struttura rossa e nera che rappresenta l’emblema per eccellenza di Londra.





Il set lego della cabina telefonica rossa

Il set da esposizione è dotato di una porta apribile. Ha anche un mattoncino luminoso sul tetto che illumina la cabina telefonica K2 quando si preme sulla parte superiore. C’è poi un lampione a cui sono appesi due vasi di fiori e una strada con ciottoli. Questa evoca un senso di nostalgia e un legame duraturo con una città che fonde perfettamente storia e modernità.

