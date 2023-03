Bunjee jumping, salta da 30 metri e la corda si spezza. Mike è riuscito a salvarsi

di Redazione web

Si è lanciato da una pedana da 30 metri di altezza attaccato ad un cordone elastico, il classico bunjee jumping. Nulla di nuovo. A saltare un turista di 39 anni in vacanza a Hong Kong. Il salto ripreso da uno smartphone, mostra il volo nel vuoto durato appena una manciata di secondi, ma finisce con un'inaspettata conclusione, che ha lasciato gli amici del protagonista e molti spettatori sotto choc, oltre ad aver reso virale il video.

Fine della corsa

La corda, infatti, verso la fine della corsa, quasi nel momento in cui l'elastico è tirato al massimo, si spezza ed il 39enne cade giù. Per fortuna, a pochi metri sotto di lui, c'era un fiume. «Mi sono fatto coraggio e ho scelto di provare. Era così alto che ho chiuso gli occhi e quando li ho riaperti ho capito subito che la corda aveva ceduto» è il racconto di Mike, che può raccontare quanto accaduto solo perché il suo volo è finito in acqua.

¡Vivo de milagro! hombre saltó en Bungee Jumping y la cuerda se le reventó. Momentos de miedo y de terror vivió un turista de Hong Kong en un parque de Tailandia. El hombre de milagro se salvó de morir luego de practicar un salto extremo de más de diez pisos de altura. Véalo aquí pic.twitter.com/wrvjhvUiWg — Última Hora Col (@ultimahoracol_) March 24, 2023

«Sono riuscito a riemergere dall'acqua pur avendo i piedi legati», continua il 39enne, che ora chiede il risarcimento. Ma in realtà ammette che gli hanno solo rimborsato il biglietto e pagato raggi X per la diagnosi di eventuali traumi. Non sono previsti ulteriori indennizzi, perché il turista avrebbe sollevato l'impianto da ogni responsabilità, firmando il modulo prima di lanciarsi.

