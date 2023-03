Bunjee jumping da incubo: la corda si spezza durante il salto, ma lui sopravvive. «Risarcimento da 270 euro»

di Redazione web

Il bungee jumping doveva essere un'attivita divertente e a tutta adrenalina da fare durante la vacanza con gli amici in Thailandia, ma ha rischiato di trasformarsi nell'ultima cosa che avrebbe fatto nella vita quando la corda elastica alla quale era legato si è spezzata, facendolo precipitare. Il malcapitato, sebbene abbia riportato ferite multiple, è miracolosamente sopravvissuto e non ha neanche avuto bisogno di operazioni chirurgiche. Ciononostante, la vacanza è stata rovinata dall'incidente, per il quale al turista è stato offerto un risarcimento equivalente a poco più di 270 euro.

Il salto da oltre 30 metri

Mike, questo il nome dello sfortunato viaggiatore partito da Hong Kong, era saltato da una piattaforma alta circa 30 metri rima che il cavo si rompesse, facendolo precipitare in un lago nella popolare destinazione turistica thailandese di Pattaya. L'uomo è momentaneamente svenuto in acqua, si legge sul sito di informazione locale hk01, ma ha ripreso conoscenza ed è uscito a nuoto dal lago con l'aiuto dei dipendenti dell'attrazione. L'incidente, avvenuto al Changthai Thappraya Safari and Adventure Park, sarebbe avvenuto il mese scorso.

L'incidente in diretta video

Mike ha detto a hk01: «Il dolore era così intenso che avevo le vertigini. Poiché avevo le braccia distese, la zona delle ascelle è stata la più colpita. Un video dell'incidente mostra Mike in caduta libera per circa sei secondi, prima di avvicinarsi alla superficie del lago quando la corda elastica si è rotta improvvisamente. Si è schiantato in acqua a testa in giù da un'altezza di circa 5 metri sotto agli occhi attoniti degli amici che stavano immortalando la scena.

Il risarcimento beffa

Le immagini delle sue ferite mostrano lividi sugli arti, con la pelle attorno all'ascella che sembra sbucciata. Mike ha detto a hk01 di aver sofferto anche di un'infezione polmonare per la quale è stato ricoverato in ospedale per tre giorni dopo essere tornato a Hong Kong. Ha sostenuto spese mediche per circa HK $ 50.000 (poco meno di 6000 euro), che erano coperte da un'assicurazione di viaggio che aveva previdentemente stipulato, mentre dal parco gli sono stati offerti poco più di 270 euro per fare fronte alle spese sostenute. Mike ha detto di aver scritto un'e-mail al parco e all'autorità del turismo della Thailandia per presentare un reclamo, ma non ha ricevuto risposta.

