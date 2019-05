Bullo lancia un pezzo di formaggio al compagno di classe, 13enne ha una reazione allergica e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilse gli lancia une lui. Karanbir Cheema, noto come Karan, è andato in shock anafilattico dopo essere stato colpito con il formaggio. Il ragazzino di appenaera gravemente allergico al grano, al glutine, a tutti i latticini, alle uova e alle noci, ed era anche asmatico e soffriva di eczema atopico.Quella che doveva essere solo una ragazzata, quindi, si è conclusa in tragedia. Il ragazzino ha dichiarato di non averlo fatto di proposito, ha raccontato che un suo compagno gli ha suggerito di lanciare il formaggio e lui lo ha fatto. Tutti sapevano delle sue allergie, ma il giovane ha detto di non aver riflettuto sul fatto che anche il formaggio fosse a tutti gli effetti un latticino. Secondo quanto riporta Metro , il 13enne ha iniziato a stare male e i professori hanno chiamato l'ambulanza, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.Il ragazzo che ha lanciato il formaggio ha ammesso di averlo fatto come atto di bulismo, confessando di essersi comportato in modo immaturo, ma ha negato l'intenzione di fargli del male. Dopo il lancio del formaggio Karan ha iniziato a grattarsi e ad avere problemi respiratori: i professori hanno somministrato dei farmaci, in attesa dell'ambulanza, ma la reazione allergica è stata tanto violenta da ucciderlo.