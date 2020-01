Brexit, stangata per gli insegnanti dell'UE: «Dovranno pagare 5mila euro per lavorare»

insegnanti cittadini dell'Unione Europea, che per via della Brexit rischiano di dover pagare 4.345 sterline per cinque anni per poter lavorare nel Regno Unito: una novità che potrebbe peggiorare la crisi delle assunzioni, secondo quanto scrive il quotidiano britannico Independent . Prima che le loro qualifiche vengano riconosciute tra l'altro dovranno anche superare ostacoli burocratici, in un processo che può richiedere fino a quattro mesi.



buttare via il diritto degli insegnanti dell'UE di lavorare nel Regno Unito

, nonostante abbia promesso un aiuto finanziario limitato e altri aiuti al personale sanitario. La minaccia è emersa dopo il calo del 35% delle reclute dal continente dopo il referendum sulla Brexit:

Migliaia di insegnanti dell'UE vengono ogni anno nel Regno Unito per far funzionare le nostre scuole

, ha affermato Layla Moran, deputata Lib Dem e che corre per la leadership.

Boris Johnson vuole che paghino per il lavoro vitale che svolgono. Non è altro che una tassa per insegnanti

.



La "tassa" - che ammonta a 4.345 sterline (oltre 5mila euro) in cinque anni - sarà imposta a causa di due distinti cambiamenti previsti dal governo del signor Johnson: a partire dal prossimo anno, i cittadini dell'UE dovranno richiedere il visto per venire a lavorare nel Regno Unito. Gli insegnanti extra UE hanno bisogno di un visto di livello 2, che costa 1.220 sterline se dura più di 3 anni. Un portavoce del governo ha dichiarato:

un sistema di immigrazione nel 2021 per attirare i migliori e più brillanti talenti da tutto il mondo: forniremo maggiori dettagli a tempo debito

.

Domenica 5 Gennaio 2020, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Introdurremo