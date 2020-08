Morto Bonduelle jr, il figlio del "re delle insalate": investito mentre tornava a casa in bici

Maltempo nel Nord Italia: danni e paura, un disperso e grandine

Nous avons l’immense peine de vous annoncer le décès accidentel de Jérôme Bonduelle, Directeur de Bonduelle Prospective et Développement.



Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses équipes. — Bonduelle Group (@Bonduelle_Group) August 29, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 20:57

Morto la scorsa notte a, in Francia Jérôme Bonduelle dirigente dell'omonimo gruppo agroalimentare e figlio dell'ex presidente. Aveva 50 anni. Bonduelle jr è stato investito da un'auto intorno alle 2 del mattino mentre tornava a casa in bicicletta . Era il "re delle insalate".Il pirata della strada è fuggito dopo l'incidente, ma è stato rintracciato e arrestato questa mattina. I soccorsi, immediati, non sono serviti a salvare la vita al dirigente dell'azienda, morto praticamente sul colpo.Jérôme Bonduelle era entrato a far parte dell'azienda di famiglia, specializzata nella lavorazione industriale e nella conservazione di verdure, nel 2003. L'azienda ha salutato il dirigente con un tweet: «Siamo profondamente addolorati di annunciare la morte accidentale di Jérôme Bonduelle, direttore di Bonduelle Prospective et Développement. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alle sue squadre». Anche la deputata francese Marine Le Pen ha fatto le sue condoglianze alla famiglia.