Federico Fashion Style, la compagna Letizia e la figlia positive al Covid

Federico Fashion Style

positiva al Covid

Nei giorni scorsi, la compagna del famoso parrucchiere aveva detto di non sentirsi molto bene. Il risultato del tampone era quasi scontato visto che anche l'hair stylist è risultato positivo al test.«Sia io che Sophie siamo risultate positive». Attraverso una storia su InstagramFortunatamente, stando a quanto racconta la madre, la bimba sembra essere asintomatica. Il primo ad essere risultato positivo è stato l'hair stylist dei vip e di conseguenza anche la sua famiglia si è sottoposta ai controlli dopo essere stati invacanza in Sardegna.«I risultati - spiega Letizia - ce li hanno dati ieri sera con tantissimo ritardo visto che i tamponi li avevano fatti lunedì appena saputo di Fede. Io ho qualche sintomo ma sto bene, Sophie ringraziando Dio è asintomatica. Non ha febbre e niente riconducibile ai sintomi del Covid. Ringrazio tutti voi che siete carinissimi e anche da lontano ci state vicino. Per chi ha da sparlare o da ridire non mi importa niente e ogni commento verrà immediatamente cancellato».